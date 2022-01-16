Avustralya’da Ashmiry isimli anne, farklı renklerdeki sütleri gösteren paylaşımda sütteki değişimin çocuğun yararına olduğunu savundu. Asymiry, mesajında “Renk değişimi, vücudumun tam olarak bebeğim Rubi'nin ihtiyaç duyduğu şeyi yaptığını gösteriyor. Antikorla dolu, ekstra yağlı ve saf şifa” ifadesini kullandı.
Avustralyalı anne, bu durumun anne sütünün ne kadar harika ve büyülü olduğunu gösterdiğini ifade etti. Mesaja yorum yapan bir anne de, “15 aylık oğlumun Covid testi pozitif çıktığında, ona istediği kadar anne sütü vermenin en iyisi olduğunu düşündüm.
Hastalığı çok hafif şekilde atlattı. Emzirmemin bebeğimin iyileşmesine yardımcı olduğuna yüzde 100 inanıyorum” diye ekledi. Avustralya’da Queensland Health kurumundaki sağlık uzmanları da Covid’li annenin çocuğunu emzirmesinin güvenli olduğu görüşünde. Anne sütünde virüs bulunmadığına işaret eden uzmanlar, anne sütünün çocuk sağlığı üzerindeki önemini göz önüne alarak, annenin maske ve hijyen gibi tedbirleri alarak emzirmeye devam etrmesi tavsiyesinde bulundular.
Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı Japonya’da Covid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Uzman isim “Omicron’u müjde gibi algılıyoruz” deyip nedenini açıkladı Omicron varyantının virüsün biteceğini gösteren bir ‘müjde’ gibi gördüklerini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi.
Covid-19’a yakalanan annenin sütü yeşile döndü
Avustralya’da bir annenin sütü, Covid-19’a yakalanınca yeşile döndü. Ülkede çocuklara yönelik faaliyetleriyle tanınan CPR KIDS kurumu, annenin hastalıktan önce ve sonraki sütlerini Facebook sayfasında sergiledi.
Avustralya’da Ashmiry isimli anne, farklı renklerdeki sütleri gösteren paylaşımda sütteki değişimin çocuğun yararına olduğunu savundu. Asymiry, mesajında “Renk değişimi, vücudumun tam olarak bebeğim Rubi'nin ihtiyaç duyduğu şeyi yaptığını gösteriyor. Antikorla dolu, ekstra yağlı ve saf şifa” ifadesini kullandı.
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