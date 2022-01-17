Türkiye Gazetesi

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tüm gözleri üstüne toplayan TOGG, adeta şov yaptı. Dünyanın dikkatini çeken TOGG’un sedan modeli, Yunan basınının da dikkatini çekmiş durumda.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ”

Yunan basınında çıkan haberde, Türkiye’de yabancı araçların üretildiğini ancak TOGG ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayalini gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etti. Aynı zamanda TOGG’un uluslararası bir otomobil fuarında sergilenmesi, Türkiye’nin kendisine olan güvenini gözler önüne serdiği belirtildi.

İÇ PİYASADAN AVRUPAYA

Öte yandan haberde, yerli otomobil TOGG’un ilk üretim modellerinin 2023’ün başlarında iç pazarda ve daha sonrada Avrupa’da piyasaya sürüleceği belirtildi.

“İLK TÜRK OTOMOBİLİ AVRUPA’YI FETHETMEYE HAZIR”

Yunan basını aynı zamanda TOGG’un Gemlik fabrikasını işaret ederek ‘İlk Türk otomobil Avrupa’yı fethetmeye hazır’ olduğu açıklamasında bulundu. Yapılan değerlendirmede, “İlk Türk otomobillerinin üretimi, bu yıl içinde yılda 175.000 araç kapasiteli Gemlik fabrikasında başlayacak. Üretimin 2030 yılına kadar bir milyona çıkması öngörülüyor. İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır” ifadeleri kullanıldı.

'Avrupa'yı fethetmeye hazır'

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası hızla yükseliyor Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikası hızla yükseliyor. Fabrikanın 3 yıldaki hızlı yükselişi kameralara böyle yansıdı.

Bakan Varank’tan TOGG’un paylaşımına esprili gönderme: Keşke kaputa vurmasaydınız ABD’ye çıkartma yapan TOGG’dan paylaşımlar peş peşe geliyor. ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 fuarında görücüye çıkan TOGG’dan yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımda TOGG ekibi şarkı eşliğinde dans ettikleri bir videoyu yayınladılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ekipten bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yaparak "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadeleriyle esprili bir göndermede bulundu.

Türkiye’nin Otomobili yeni modeliyle ABD’de: TOGG görücüye çıktı TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), ilk kez uluslararası arenada görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili, teknik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımıyla da göz doldurdu.