Türkiye Gazetesi

İngiltere’de özel sektöre kaymalardan dolayı Milli Sağlık Sistemi’nde (NHS) büyük bir dişçi kıtlığı baş gösterdi. Devletten randevu alamayan İngilizler, dişle ilgili işlerini kendileri halletmeye çalışıyor. NHS’nin en büyük tedarikçilerinden Mydentist tarafından yayımlanan Büyük Britanya Diş Sağlığı Raporu’nda, dişçi eksikliği sebebiyle milyonlarca kişinin geçen sene profesyonel bakım göremediği belirtildi.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ KENDİ DİŞİNİ ÇEKİYOR

16 milyon kişinin bir dişçisinin olmadığı kaydedilen rapora göre her 5 kişiden biri ya kendi dişini çekti, ya da işi ilerleterek el yordamıyla dişlerine dolgu yaptı. NHS’deki “kronik eksikliğin” fon yetersizliğinin de etkisiyle önümüzdeki senelerde daha da kötüleşmesi bekleniyor. 2020/21'de bir önceki yıla göre NHS’de 951 daha az diş hekimi var. Bunların yüzde 40'tan fazlası da artık kariyerlerini değiştireceklerini veya erken emeklilik isteyeceklerini söylüyor.

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