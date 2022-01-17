Türkiye Gazetesi

Madrid'de İspanyollar, evcil hayvanlarını sağlık, sevgi ve huzurlu bir yıl sağladığı inancıyla kilisede düzenlenen ayine getirdi. Burada düzenlenen ayinde çoğunluğun köpek, kedi veya kuşların oluşturduğu evcil hayvanlar rahip tarafından kutsandı.

Katolik İspanyolların "Aziz Anton Günü" dolayısıyla evcil hayvanlarını kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptığı ve çeşitli etkinlikler de düzenlediği öğrenildi.

İspanya'da Katolikler "Aziz Anton Günü" sebebiyle evcil hayvanlarını kiliseye götürdü ve hayvanlar burada rahip tarafından kutsandı.

EVCİL HAYVANLAR "AİLE BİREYİ" KABUL EDİLİYOR

İspanya'da sol hükümetin kısa süre önce Medeni Kanun'da yaptığı değişiklikle evcil hayvanlar, sahibinin eşlerden kimin olduğuna bakılmaksızın "aile bireyi" olarak tanımlanıp, boşanma halinde "velayeti ortak" kabul edilebiliyor.

Alevlerin arasına dalıp evcil hayvanlarını kurtardılar Diyarbakır’da bir binada elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Apartmandan tahliye edilen bina sakinlerinden 2'si, canlarını hiçe sayarak evde bulunan evcil hayvanlarını kurtardı.

"Evcil hayvanlarım için çıktım" dedi, cezadan kurtulamadı Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta ticari taksi ile yolculuk yapan ve evcil hayvanları için sokağa çıktığını söyleyen vatandaşa izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor Evcil hayvan sahiplenmelerinde koronavirüs döneminde patlama yaşanıyor, evcil hayvan dükkanları talebe yetişemiyor.