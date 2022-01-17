Türkiye Gazetesi

İsrail'de korona karantinası 5 güne indirildi. İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett konuyu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarla değerlendirdi. Açıklamada Omicron varyantıyla şu an İsrail'de hastalığa yakalanma riskinin en yüksek seviyelere çıktığına dikkati çeken Bennett, "Bu nedenle, çok sayıda doğrulanmış vaka ve karantinada çok sayıda insan görüyoruz. Bu, ekonomi üzerinde ağır baskı oluşturuyor" dedi.

Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini belirtti. Kararla birlikte, "bir yandan halk sağlığını korumaya devam ederken, diğer yandan zor olsa da ekonominin devamlılığını sağlayacaklarını" kaydeden Bennett, "böylece bu dalgayı güvenli bir şekilde atlatabileceklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Covid-19 tespit edildi.



Belçika’da aşılanmış kişilerin karantina süresi düşürüldü Belçika’da Covid-19 teşhisi konulan aşılanmış kişilerin karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.



İspanya 10 günlük karantina süresini 7 güne indirdi İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Covid testi pozitif çıkanların zorunlu karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiğini duyurdu.