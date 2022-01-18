Türkiye Gazetesi

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Mirab şehrinde kuvvetli yağış kenti etkisi altına aldı. Yoğun sağanak sonrası 3 köy, meydana gelebilecek sel nedeniyle boşaltıldı.





9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mazak Bala, Marek Payin ve Tenbek köylerinde yaşayan yaklaşık bin kişi, bölgede olan barajın yağış nedeniyle taşma ihtimaline karşı boşaltıldığı belirtildi. Mirab valiliği tarafından yapılan açıklamada, köylülerin bölgede bulunan sanayi merkezine ve etraf köylerdeki okullara yerleştirildiğini bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan İstiklal barajının aşırı yağışlar nedeniyle taşmasından korktuklarını dile getirdi.



İran'da geçtiğimiz haftalarda da sel felaketi nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerine İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, ülkenin güneyinde meydana gelen sel felaketlerinde 5'i Fars eyaleti, 2'si Kirman, 2'si de Sistan-Beluçistan eyaletinde olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze'de sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı.