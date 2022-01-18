Türkiye Gazetesi

Tonga’da şiddetli yanardağ patlaması ve tsunami felaketinin ardından şimdi de iletişim hatlarında problem yaşanıyor. 105 bin nüfuslu adada şiddetli patlamanın etkisiyle optik fiber hatların hasar görmesi nedeniyle telefon ve internet iletişimi kesildi. .Ada, 800 km uzaklıktaki Fiji üzerinden geçen ağ ile bağlanıyordu. Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri hasar tespitini ve iletişim kurmak için keşif uçakları gönderdi.



Ağı işleten Tongo Kablo şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Samiuela Fonua, hattın onarımının en az birkaç hafta süreceğini söyledi. Kül bulutu nedeniyle ada dışınına uydu telefonlarıyla bile aramak zor duruma geldi.



SU VE GIDA YARDIMI YAPILACAK

Bugün ise Wellington ve Canberra hükümetleri, kargo uçaklarıyla adaya su ve gıda yardımı ulaştıracak. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tsunami ve kül yağmuru nedeniyle adanın tatlı su kaynaklarının kirlendiğini, acil içme suyuna ihtiyaç olduğunu söyledi.



Tonga'da yanardağ patlaması: Birçok ülkede tsunami alarmı Tonga’nın Hunga Ha’apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji’de halka uyarı yapıldı. Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Japonya'da Tonga'daki yanardağ patladı, tsunami oluştu Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da bulunan yanardağ patlaması sonucunda Japonya'da tsunami oluştu.

