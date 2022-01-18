Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliyet’teki görevlerini bırakan Prens Harry babası Prens Charles’ın İngiltere davetini reddetti.
Prens Charles California’da geçen yaz doğan torunu Lilibet’i görmek için oğlu Prens Harry’i ve ailesini İngiltere’ye davet etti.
Meghan Markle-Prens Harry
Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın kraliyet görevlerini bırakmasından sonra ikinci buluşma olması beklenen davetin Noel öncesinde teklif edildiği belirtildi.
Prens Harry’nin iki yıl önce Kraliyet görevlerini bırakmasının ardından sona eren polis korumasını, kişisel olarak finanse etmek için teklif etti ancak hükümet tarafından reddedildi. Prens Harry kararın üzerine İngiltere davetini geri çevirdi.
Prens Harry kararın yasaya uygunluğuna dair yargı incelemesi talep ettiğini açıkladı.
Prens Charles’ın ilk kez torunu Lilibet’i göreceği bu davetin geri çevrilmesinden dolayı üzgün olduğu ve bu daveti gelini ve oğluyla aralarını düzeltmek için bir fırsat olarak gördüğü öğrenildi.
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Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles'ın davetini reddetti
Prens Harry-Meghan Markle çifti Prens Charles’ın davetini polis koruması nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldı.
Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliyet’teki görevlerini bırakan Prens Harry babası Prens Charles’ın İngiltere davetini reddetti.
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