Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yaşlı erkeği olan İspanyol Saturnino de la Fuerte, 113'üncü yaşına günler kala hayatını kaybetti. İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinde yaşadığı bilinen Fuerte, yaşı sebbeiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

12 ŞUBAT'TA 113'ÜNCÜ YAŞINA GİRECEKTİ

İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, bu sabah evinde hayatını kaybeden De la Fuerte'nin 12 Şubat'ta 113'üncü yaşına gireceği belirtildi.

Haberde, De la Fuerte'nin, 10 Eylül 2021'de 112 yıl 211 günlük yaşıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı erkeği" olarak girdiği kaydedildi.

İspanya'da Kral 13. Alfonso (1886-1941) döneminde doğan, 1918 İspanyol gribi, 1923'deki Primo de Rivera diktatörlük, II Cumhuriyet (1931-1939), İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerini yaşayan De la Fuerte, Leon kentinde Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olmuştu.

8 çocuğuz, 14 torunu ve torunlarının 22 çocuğu bulunan De la Fuerte'nin cenaze töreninin yarın yapılacağı açıklandı.

Diğer yandan İspanyol De La Fuerte'nin ardından 1 ay farkla dünyanın en yaşlı 2. erkeği olan Porto Rikolu Emilio Flores'in de birkaç gün önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.

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