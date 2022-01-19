Türkiye Gazetesi

Rusya ile Batı arasında Ukrayna sebebiyle yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan güvenlik garantisi görüşmelerinden istenilen sonucun çıkmaması üzerine taraflardan gerilimi artıran adımlar geldi. İngiltere hükûmeti Kiev'e kısa menzilli tanksavar füze gönderildiğini açıklarken, Kanada Ukrayna'ya küçük bir özel kuvvetler birliği yolladı. Rusya ise Belarus'la birlikte büyük bir tatbikat yapacak.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna sınırındaki Rus gücünün büyüklüğü konusunda "gerçek bir endişe" bulunduğunu belirtti. Rusya'nın hazırlık seviyesinin en iyi ihtimalle istikrarsızlaştırıcı bir atmosfere, en kötü ihtimalle de bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Wallace "Moskova'nın artan tehditkâr davranışları ışığında Ukrayna'ya yeni destekler verilecek. Ukrayna'ya hafif anti-tank savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık. Bunlar stratejik silahlar değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor; meşru müdafaa için kullanılacak. Ukrayna askerlerine eğitim de vereceğiz" dedi.

ŞOYGU'YA LONDRA DAVETİ

Hâlâ diplomasinin galip geleceği konusunda umudunu koruduğunu ifade eden Wallace "Diplomasi ve diyaloğu mu yoksa çatışma ve bunun sonuçları mı seçeceği Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e kalmış” diyerek Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yu karşılıklı güvenlik endişelerini görüşmek için Londra'ya davet etti.

ALMANYA İZİN VERMEDİ

İngiltere'nin silah sevkiyatının bir bölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Gerilimin artırılmasından yana değiliz, diplomatik yollar tercih edilmeli" sözlerinin ardından Almanya, Kiev'e giden İngiliz uçaklarına hava sahasını kapattı. Bunun üzerine İngiliz uçakları Danimarka ve Polonya hava sahasını kullandı.

KANADA'DAN ÖZEL KUVVETLER

Kanada’nın da Kiev’e destek için özel kuvvet gönderdiği iddia edildi. Söz konusu ekibin, Ukrayna hükûmetine yardım edecek gerekli olması hâlinde Kanadalı diplomatların tahliyesi için plan geliştirecek. Kanada medyasında yer alan haberle ilgili resmî açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için yürütülen çabaları teşvik etmek amacıyla Almanya ve Ukrayna’ya seyahat edecek.

RUSYA İŞGAL İÇİN BAHANE ARIYOR

ABD'li bazı senatörler, Ukrayna'ya gelerek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gö-rüştü. Ülkesinin karşılaştığı güvenlik zorlukları karşısında ABD Kongresine, Ukrayna halkıyla dayanışması için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarındaki güvenlik durumuna ilişkin delegasyona bilgi verdi. Zelenskiy, Rusya'ya karşı önleyici bir yaptırım paketi hazırlamanın gerekliliğine dikkati çekti. Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın "geçici olarak işgal altındaki topraklarında" halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını aktardı. ABD'li senatörler de Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini ifade ederek, ülkenin bağımsızca kendi güvenliğini sağlama yollarını seçme hakkı olduğunun altını çizdi.

Ukrayna krizi büyüyor! ABD ile Rusya savaşa girebilir ABD'li yetkililer, Rusya'nın muhtemel Ukrayna saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu. Yetkililer, böyle bir şey gerçekleşirse ABD'nin de Rusya'ya karşılık verebileceğini bildirdi.

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptığı gizli planı ortaya çıktı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uyguladığı baskılar artmaya devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek çok konuşulmuştu. ABD'nin, Ukrayna üzerindeki baskısına karşın Rusya için gizli planlar yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in, Ukrayna'ya destek amaçlı askerlere gizli eğitim verdiği iddiası ABD-Rusya ilişkilerinde gerilimi tırmandıracak.