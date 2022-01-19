Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı. Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı. Bilim adamları, yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

BU BELİRTİLER GÖRÜLDÜ

Covid-19 semptomu gösteren hayvanların, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdiği belirtildi. Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanların, hastalığı bakıcılarından almış olabileceğinin vurgulandığı çalışmada, Covid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermeyen bakıcılara da değinildi. Bakıcılara, hayvanlarla ilgilendikleri esnada maske takmaları da tavsiye edildi.

Pretoria Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, ‘Viruses’ (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınladı.

İNSANDAN HAYVANA GEÇEN VİRÜS, TEKRARDAN İNSANA BULAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Çin’de yapılan yeni bir araştırma çarpıcı detaylar ortaya koymuştu. Bilim adamları, Covid-19’un önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron varyantının insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini tespit etti. Çalışmaya göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı. Özetle, bilim adamları koronavirüsün önce insandan kemirgenlere geçtiğini, sonra da burada Omicron'un da dahil olduğu yeni varyantlara evrilerek yeniden insana sıçradığını düşünüyor. Bu teoriye "ters zoonoz" adı veriliyor.