Türkiye Gazetesi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türk esnaftan meyve satın aldı. Adams alışveriş yaptığı görüntüyü Twitter hesabından, paylaştı.

Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı." dediği duyuluyor.

AA muhabirinin ulaştığı Brooklyn'deki Türk esnaf Samet Savaşçı, "(Eric Adams) Brooklyn Belediye Başkanıyken de devamlı bizden alışveriş yapardı. O akşam da geçerken uğradı selam verdi. Sohbet ettik." dedi.