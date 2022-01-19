Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Osaka eyaletinde akılmaz bir olay yaşandı. Üşengeç posta çalışanı, elinde bulunan 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeye üşenince gönderileri ormana götürdü.

Gönderleri ormandaki çöplüğe attıpı sırada postacıyı görenler olayı polise bildirdi. Yakayı ele veren postacı polisler tarafından götürüldü. İfadesinde işinin çok yorucu olduğunu olduğunu belirten postacı suçlamaları kabul etti. Üşengeç postacı üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

COVİD-19 AŞI BİLETLERİNİ DE ATMIŞ

Suçlamaları kabul eden postacının çöpe attığı gönderilerin arasında yerel yönetimler tarafından Covid-19 'a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerininde olduğu öğrenildi.

EVİNDE 4 BİN GÖNDERİ BULUNDU

Postacının evinde yapılan aramada sahiplerine teslim edilmemiş 4 bin gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili polislerin detaylı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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