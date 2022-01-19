Türkiye Gazetesi

ABD'de, Biden hükümeti hızla yayılan omciron varyantına karşı yeni önemler alıyor ve bu önlemlerin başında n95 maske dağıtacak.



Beyaz Saray yetkilisi, Joe Biden’ın 400 milyon yüksek koruma sağlayan N95 maskeyi ücretsiz olarak Amerikalılara dağıtacağını söyledi.

Maskelerin en geç gelecek haftaya kadar hazır olması, programında Şubat ayından önce gerçekleşmesi bekleniyor. Maskelerin eczaneler ve kamu sağlık kuruluşlaı tarafından ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

N95 maske normal maskelere göre daha yüksek koruma sağlıyor. Omicron varyantının hızla arttığı ABD’de yüksek koruma sağlayan maskeleri ücretsiz olarak dağıtarak sağlık alanında Biden hükümetine yönelik eleştirilere bir hamle ABD’de de gündem oldu.



Biden hükümeti daha öncede koronavirüsü evde tespit etmek için 500 milyon test kiti dağıtmıştı.





ABD'de Biden'a olan halk desteği yüzde 33'e düştü ABD'de yapılan bir anket, halkın sadece üçte birinin Başkan Joe Biden'ın performansından memnun olduğunu ortaya koydu.

ABD'de endişelendiren Omicron açıklaması: Ölümler 300 bini bulabilir ABD’de, koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle, mart ortasına kadar 50 ila 300 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybedebileceği bildirildi.

