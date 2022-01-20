İngiltere Başbakan Boris Johnson’un 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un ailesinden birinin koronavirüse yakalandığı duyurulmuş ancak hangi aile üyesinin hastalığa yakalandığı açıklanmamıştı. Johnson yaklaşık bir buçuk ay önce 7. kez baba oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un henüz 6 haftalık kızı Covid-19’ a yakalandı.
Daily Mail gazetesi, 7. kez baba olan Johnson'ın 6 hafta önce dünyaya gelen kızı Romy'nin koronavirüse yakalandığını ve virüsten oldukça kötü etkilendiğini duyurdu.
Boris Johnson'un başbakanlıkta parti vererek tepki çekmiş ve daha sonra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten özür dilemişti.
Boris Johnson ise koronavirüs tedbirlerininde olduğu süreçte ulusal yasa uymayarak ve Başbakanlık’ta parti vererek tepkileri üzerine çekmiş ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten özür dilemişti.
Başbakanlık’ta partiye karantina döneminde katıldığını itiraf eden Johnson’ın, Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce de başbakanlıkta 2 parti yaptığı belirlendi.
Boris Johnson Kraliçe Elizabeth’ten özür diledi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Philip’in ölümünün ardından ülkede yas ilan edildiği dönemde ulusal yasa uymayarak parti verdiği için Kraliçe Elizabeth'ten özür diledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yedinci kez baba oldu! İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bebeklerinin kız olduğu öğrenildi.
Boris Johnson'ın altı haftalık bebeği Covid'e yakalandı
İngiltere Başbakan Boris Johnson’un 6 haftalık kızı Romy'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
İngiltere Başbakan Boris Johnson’un 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un ailesinden birinin koronavirüse yakalandığı duyurulmuş ancak hangi aile üyesinin hastalığa yakalandığı açıklanmamıştı. Johnson yaklaşık bir buçuk ay önce 7. kez baba oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un henüz 6 haftalık kızı Covid-19’ a yakalandı.
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