Türkiye Gazetesi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 3-4 gün içinde NATO misyonu kapsamında iki İspanyol savaş gemisinin (Blas de Lezo ve Meteoro) Karadeniz'e gideceğini duyurdu.

BULGARİSTAN'A HAVA ÜSSÜ

Bakan Robles ayrıca İspanya'nın da katıldığı NATO'nun Litvanya'daki misyonunun bir parçası olarak Bulgaristan'da bir hava üssü konuşlandırılması ihtamelini de değerlendirdiklerini kaydetti. Savunma Bakanı, Karadeniz'de katıldıkları bütün misyonların NATO organizasyonunda olduğunun altını çizdi.

"RUSYA KİMSEYE NE YAPACAĞINI SÖYLEYEMEZ"

Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi düşürecek diplomatik çözümlerin halen bulunduğunu ve NATO'nun pozisyonunun çok açık olduğunu vurgulayan Robles "Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez ve NATO bünyesine katılmak isteyen herhangi bir ülkeyi savunacaktır" diye konuştu.