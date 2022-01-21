Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için “felaket” olacağını açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda daha önce hiç karşılaşmadığı kadar ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirten “Ukrayna’yı işgal edip etmemek Rusya’ya bağlı. Ancak Ukrayna’ya küçük bir müdahale olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu Rusya için felaket olur. Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya’ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız. Bildiğiniz gibi NATO müttefiklerimize de destek veririz” dedi.

CAN KAYIPLARI AĞIR OLUR

Biden, Ukrayna’ya hâlihazırda 600 milyon dolar değerinde askerî mühimmat gönderdiklerine işaret ederek “Ruslar Ukrayna’ya girerse can kayıpları çok olur” uyarısında bulundu. Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, bunun Rusya için kısa, orta ve uzun vadede ciddi sonuçları olacağını belirten Biden “Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak” dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tam anlamıyla bir savaş istemediğine dikkati çekerek “Rusya, Batı’yı, ABD’yi ve NATO’yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna’ya girecek” görüşünü paylaştı. Rusya’nın anlaşma şartlarından birinin Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması olduğunu vurgulayan Biden “Her ülkenin istediği örgüte katılma hakkı var. Ancak ben kısa vadede Ukrayna’nın şartları yerine getirip, NATO’ya katılabileceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini belirterek “Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi” tahmininde bulundu. Putin ile başka bir zirve daha yapabileceğini aktaran Biden “Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse, bu dünyada II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en önemli olay olur” ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, Kiev’de gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya’ya krizin çözümü için iki seçenek sunduklarını ve ilk yolun diplomasi olduğunu belirterek “Eğer Rusya saldırganlığını yinelerse alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur” dedi. Blinken, Ukrayna sınırlarında 100 bine yakın Rus birliği olduğunu aktararak bu rakamın çok kısa sürede iki katına çıkabileceğine işaret etti. Blinken, Ukrayna’ya hâlihazırda savunma desteği sağladıklarının altını çizerek Rusya’nın saldırganlığını tekrarlaması durumunda desteği artırabileceklerini vurguladı.

CENEVRE’DE KRİTİK GÜN

Rusya’ya krizin çözümü için iki seçenek sunduklarına dikkati çeken Blinken “İlk seçenek; diplomatik, barışçıl şekilde anlaşmazlıkları çözmek ve akabinde gerginliği azaltmak. Eğer Rusya, saldırganlığını tekrarlarsa alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur” değerlendirmesinde bulundu. Blinken, Rusya’yla görüşmelerde karşılıklı olarak güvenlik alanında endişeleri dile getirdiklerini ve henüz teklif yapmadıklarını aktararak, bugün Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinde bu konuda daha iyi bir anlayışa sahip olacağını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN TEKLİFİ MASADA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetinin “potansiyele sahip” bir teklif olduğunu söyledi. Erdoğan’ın Ukraynalılar ve Rusların saiklerini çok iyi bildiğini aktaran Podolyak, teklifin şüphesiz “iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu” belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki meseleleri çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetini “memnuniyetle karşıladıklarını” bildirmişti.

KİEV'E 100 KİLOMETRE UZAKLIKTA TATBİKAT

Rusya, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) müttefiki Belarus ile ortak tatbikat düzenlemek için ilk birliklerini bu ülkeye gönderdi. Batılı uzmanların “Ukrayna’yı işgal etme hazırlıklarının bir parçası” olarak gördüğü “Birlik Kararlılığı-2022” adlı tatbikat, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya’yla sınırı olan Belarus’taki yapılacak. Tatbikatlar, Belarus’taki poligonların yanı sıra zorlu arazi şartlarında da icra edilecek. Hava kuvvetleri ise Baranoviçi, Luninets, Lida ve Maçulişçi Havalimanlarını kullanacak. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin “Birlik Devleti Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi’nin işleyişinin denetimi çerçevesinde Belarus’a 12 adet Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi ile Pantsir-S kısa menzilli füze sistemi konuşlandırılacak” dedi. Ukrayna’nın başşehri Kiev’e 100 kilometre uzaklıkta düzenlenen tatbikatın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Erdoğan’dan, Rusya-Ukrayna geriliminde ‘arabuluculuk’ sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yöneltilen Rusya-Ukrayna krizine yönelik soruyu, yaşananları doğru bulmadıklarını söyleyerek cevaplandırıp, iki ülke arasında arabuluculuk yapacaklarına dair sinyal verdi.

Rusya Dışişleri: İngiltere Ukrayna'ya silah yolluyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığını söyledi.