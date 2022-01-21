Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru hareket eden Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçağın pilotu acil iniş yaptıktan sonra uçuşa devam etmeyi kabul etmedi.

UÇUŞA DEVAM ETMEDİ

Uçak Riyad'dan kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilot daha sonra, mesai saatinin dolduğunu söyleyerek uçuşu tamamlamayı reddetti.

Suudi Arabistan'dan Pakistan'a uçuş geröekleşiren uçağın pilotu acil iniş yapınca 'Mesaim bitti' diyerek uçuşu tamamlamadı. Yolcular pilotu protesto etti.

PİLOT PROTESTO EDİLDİ

Express Tribune'de yer alan habere göre, duruma tepki gösteren yolcuların pilotu protesto etmesi tartışmalara neden oldu. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) sözcüsü, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesinin gerekli olduğunu söyleyerek yolcuların belirli bir süre için otelde dinleneceğini duyurdu.

YOLCULAR İÇİN OTEL TAHSİS EDİLDİ

Durumun kontrol alınması amaçlı güvenlik personellerini çağıran havalimanı yetkilileri yolcuların konaklaması için otelde yer ayırtıldığını açıkladı.

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