Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus’a gönderileceği kaydedildi.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

Hint Okyanusu'nda askeri hareketlilik! İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat İran, Rusya ve Çin donanmaları Hint Okyanusu'nun kuzeyinde geniş çaplı ortak askeri tatbikat başlattı.

Rusya-Ukrayna sınır hattında gergin bekleyiş Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken ABD Başkanı Biden “Ukrayna’ya saldırmanın sonucu ağır olur” diyerek Moskova’yı uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Cenevre’de Rus meslektaşı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek