Türkiye Gazetesi

NATO ve Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesine NATO Sözcüsü Oana Lungescu'dan cevap geldi.

Lungescu, "NATO, ittifakın doğu bölümündeki askerlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere, müttefiklerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden vazgeçmeyecektir" dedi.

Rusya'nın taleplerinin birinci ve ikinci sınıf NATO üyeleri oluşturacağını belirten Oana Lungescu, bunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

"RUSYA'YA KARŞI TETİKTEYİZ"

Lungescu "Avrupa'da herhangi bir etki alanları oluşturma fikrini reddediyoruz. Güvenlik ortamımızın bozulmasına, toplu savunmamızın güçlendirilmesi yolu dahil olmak üzere, her zaman karşılık vereceğiz. NATO tetiktedir ve ittifakımızın doğu kısmının tahkim edilmesi ihtiyacını değerlendirmeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İKİ ÜLKE 1997'DE NATO ÜYESİ OLDU

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde NATO'nun 1997 öncesine dönmesine yönelik Rusya'nın talebinin Bulgaristan ve Romanya için ne anlama geldiği sorusuna cevap verilmişti. 1997'de NATO üyesi olmayan ülkelerdeki düzene dönülmesi için Rusya'nın "yabancı güçlerin, ekipmanın ve silahların" çekilmesini ve diğer adımların atılmasını istediği belirtilmiş, "Buna Bulgaristan ve Romanya dahildir" ifadeleri kullanılmıştı. Bulgaristan ve Romanya'nın NATO üyelik süreçleri 1997'de başlamış, iki ülke 2004'te NATO üyesi olmuştu.