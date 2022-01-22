Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna gerilimi artarken, Rusya-Belarus Birlik Devletleri kapsamında 10 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan “Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Rusya, Belarus’a askeri sevkiyatlarına devam ediyor.

Ukrayna-Rusya arasında ABD'nin aracı olduğu görüşmelerde olumlu mesajlar verilirlen, askeri sevkiyatlar ise devam ediyor. ABD Ukrayna'ya 90 tonluk mühimmat gönderdiğini açıklarken, iki ülke arasında gerilime neden olan Belarus ile askeri tatbikatlar da sürüyor.

12 SU-35 GÖNDERDİ

Dün ülkenin uzak doğu bölgesinden 2 adet S-400 hava savunma sistemini Belarus’a gönderen Rusya, bugün ise 12 adet Su-35 savaş uçağını Belarus’a gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi'nden kalkan savaş uçaklarının sevkiyatına ilişkin görüntüler paylaşırken, trenle Belarus'a yapılan tank ve ağır zırhlı araçların sevkiyatına ait görüntüler de birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'den Ukrayna'daki elçilik çalışanlarına 'ülkeyi terk edin' emri Rusya-Ukrayna arasındaki kriz büyürken ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının yakınlarına Ukrayna’yı terk etmeleri emrini verdi. Öte yandan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'ya 90 tonluk mühimmat ve silah taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Omicron varyantı ile artan vakalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Olumlu bir gidişata vesile oluyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya Ukrayna'ya saldırırsa şiddetli bir karşılık vermeye kararlıyız" ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizini diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa ve Rusya Ukrayna'ya saldırmaya karar verirse müşterek, hızlı ve şiddetli bir karşılık vermeye de kararlıyız." dedi.