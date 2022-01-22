Türkiye Gazetesi

Tayvan’ın güneyindeki Kaoşiong kentinde, 46 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı yangınla ilgili Huang soyisimli kadın, cinayet ve kundaklama suçlamasıyla yargılanıyor.

SICAK KÜL DÖKÜP BİNAYI TERK ETTİ

Savcılar, 51 yaşındaki Huang’ın sevgilisinin bulunduğu koltuğa kasten sıcak kül döktükten sonra binayı terk ettiğini belirtti.

Bölge savcılığı, onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangından iki gün sonra gözaltına alınan zanlının, ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini kaydetti.

İDDİALARI REDDETTİ

Huang, hakkındaki iddiaları reddederek, sivrisinekleri kovmak için odada tütsü yaktığını savundu ancak kadının ifadelerinin tutarsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 14 Ekim'de 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Tayvan'da 13 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var Tayvan’ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı.