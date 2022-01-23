Türkiye Gazetesi

Almanya'da "Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiği"ni söylerek tepki toplan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach istifa ettiğini duyurdu.

"PUTİN'E SAYGI GÖSTERMEK KOLAYDIR"

Schönbach'ı istifaya götüren konuşmasında, Putin için,"Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır." demişti.

"EN BÜYÜK TEHDİT ÇİN"

Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya’nın, Hindistan’ın Rusya’ya ihtiyacımız var, çünkü Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Schönbach, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa da değinerek, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı ve Rusya’nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

FEDERAL BAKANLIK AFFETMEDİ

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Schönbach’ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığı ve Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn'a açıklama yapma fırsatının verileceği belirtildi.

GAZETELER İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Schönbach’ı istifaya çağıran Bild gazetesi, Schönbach’ın Kırım ile ilgili sözlerine işaret ederek, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın videoda Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın 'gittiğini' ve "bir daha geri dönmeyeceğini' söylemesi başlı başına bir skandaldır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Resmi bir ziyarette söz konusu ifadeleri söyleyen Donanma Komutanı'nın bu görevde kalmaması gerektiği belirtilen yorumda, “Bir özür de artık yardımcı olmaz.” ifadesi kullanıldı.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, Schönbach’ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

TEPKİLERE DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

Tepkilerin ardından, Schönbach, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Düşünmeden, yanlış değerlendirdiğim durumda bunu yapmamalıydım." açıklamasında bulundu. Bugün ise Alman Koramiral'in istifa ettiği bildirildi.

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