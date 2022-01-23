Türkiye Gazetesi

Rusya ile Batılı ülkeler arasında tansiyonun yükselmesine sebep olan Ukrayna krizi devam ederken NATO, Moskova'dan gelen "1997 yılı şartlarına geri dönülsün. NATO, Romanya ve Bulgaristan’dan çekilsin" talebini reddetti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu "NATO, ittifakın doğu kısmındaki birliklerin varlığı da dâhil olmak üzere, birbirimizi koruma ve savunma yeteneğimizden vazgeçmeyecektir" dedi. Romanya ile birlikte 1997 yılında ittifaka başvuran ve 2004'te NATO üyesi olan Bulgaristan da Moskova'nın bu isteğine cevap verdi. Bulgaristan'ın egemen bir ülke olduğunu söyleyen Başbakanı Kiril Petkov "Bulgaristan tercihini yıllar önce NATO üyeliği tarafında kullandı" dedi.

ABD UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERDİ

Krizin diplomatik yollardan çözülmesi için çabalar devam ederken, askerî seçenek için de taraflar peş peşe hamleler yapıyor. Rusya'nın önceki gün açıkladığı tatbikatlara karşılık, NATO da Akdeniz’de “Neptün Taarruzu” adlı tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yarın başlayacak olan tatbikatın 4 Şubat'a kadar devam edeceğini söyledi. Tatbikat kapsamında ABD donanmasına bağlı USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu da NATO komutası altına girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun NATO komutası altına girmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

İKİNCİ GÖRÜŞME ŞUBAT ORTASINDA

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un ikinci görüşmesinin şubat ayının ortasında gerçekleşebileceği bildirildi. İsviçre’nin Cenevre kentindeki görüşmeye katılan Rus heyetinden bir kişi, Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rus kaynak "ABD’den, talep ettiğimiz güvenlik garantileriyle ilgili teklife cevap aldıktan sonra inceleyeceğiz. Bu biraz zaman alacak. Söz konusu günler değil; haftalar. ABD’nin söz verdiği gibi gelecek hafta yazılı cevap sunması hâlinde yeni görüşme şubatta düzenlenebilir. Ancak her hâlükârda şubatın ilk günlerinde olmayacak" dedi.

NATO'dan Rusya'ya sert çıkış: Karşılık veririz NATO, Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi, üslerin kapatılmasını isteyen Rusya'nın bu talebini geri çevirdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.