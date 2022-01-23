Türkiye Gazetesi

Gürcinstan'dan Rusya'yı kızdıracak bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı David Zalkaliani Ukrayna'nın tarafından olduklarını bildirdi. Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız."



İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.



NATO'dan Rusya'ya sert çıkış: Karşılık veririz NATO, Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi, üslerin kapatılmasını isteyen Rusya'nın bu talebini geri çevirdi.



Almanya'nın silah kararına Ukrayna'dan tepki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah satmayı reddetmesinin "hayal kırıklığına" neden olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Omicron varyantı ile artan vakalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Olumlu bir gidişata vesile oluyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.