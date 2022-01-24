Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme olasılığına karşı sınır hattında yaşanan gerilime ABD, Avrupa Birliği, İngiltere geçtiğimiz günlerde tepkisini ortaya koymuş ve çok ağır yaptırım uygulamakla gözdağı vermişti.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab dün, Başkan Vladimir Putin'in bir işgale yapması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayacağına söz verdi.
Daily Mail’de yer alan habere göre "İngiltere, gazını başka kaynaklardan alsa da Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kısıtlamaya karar vermesi halinde, kaynağın toptan satış fiyatı şişeceği için çok yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalır." denildi.
İngiliz basını bu durum karşısında Rusya’dan gelebilecek karşı tepkileri değerlendirdi ve bu durum karışışında İngiltere’de oluşabilecek senaryoda Rusya’dan misilleme olarak Avrupa’ya gaz akışını kısma ihtimali üzerinde durdu.
İngiltere aldığı gazın kaynaklarının dışarıdan olduğunu ve bunun yüzde 35’inin Rusya’dan geldiğini Rusya’nın misilleme yapması durumunda karşılaşabilecekleri yüksek fiyatlar ihtimali konusunda uyardı. İngiltere’de endişelerini dile getiren analistler "Bölgenin Rus gazına bağımlılığı ve devam eden enerji krizi dikkate alındığında, Avrupa'nın Rus gaz arzını veya bu akışların büyük bir kısmını kesen yaptırımları sindirmesi zor olur.” dedi.
Ayrıca gazetede Rusya'nın, Ukrayna'nın işgali üzerine sert ekonomik yaptırımlar karşısında Avrupalı bağımlılarına gazı kısıtlaması durumunda, ülkeler alternatif bir seçenek bulmakta zorlanacakları tespitinde bulunuldu.
Rusya Gazprom Neft ile işbirliği anlaşması imzaladı Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Rus petrol şirketi Gazprom Neft arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Rusya gazı kesemez Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, "Rusya ekonomisi özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşle oluşan kırılgan yapı içerisinde. Dolayısıyla 'Türkiye'ye doğalgaz vermiyorum' demeyi kaldıracak durumda değil" dedi.
Rusya gazı kesti, Ukrayna yanıt verdi Rusya'nın devlet kontrolündeki doğalgaz şirketi Gazprom, ödeme alamadıkları gerekçesiyle Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurdu
İngilizlerin misilleme endişesi: Ruslar gazı kısarsa sindirmesi zor olur
İngiliz basını Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehditine karşı olası senaryoları değerlendirdi ve Rusya’nın gaz tedarikini kısma olasılığında oluşabilecek tabloyu değerlendirdi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme olasılığına karşı sınır hattında yaşanan gerilime ABD, Avrupa Birliği, İngiltere geçtiğimiz günlerde tepkisini ortaya koymuş ve çok ağır yaptırım uygulamakla gözdağı vermişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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