Türkiye Gazetesi

Haiti’nin güneybatısında sabah saatlerinde kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki depremde bir duvarın çökmesi sonucu ve meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da duyurdu.



BİR DEPREM DAHA OLDU

Yaşanan 5,3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büyük ve yıkıcı depremlerle gündeme gelen Haiti'de artçı sarsıntılar devam ediyor.

ÖNCEKİ DEPREMDE 2 BİN 200 ÖLMÜŞTÜ

Ağustos ayında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.

200 BİN ÖLÜ, 300 BİNDEN FAZLA YARALI

Ülkede 2010 yılında gerçekleşen depremde ise 200 binden fazla kişi ölmüş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.

Haiti’deki patlamada ölü sayısı 75’e yükseldi Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması faciasında can kaybı sayısı 75’e yükseldi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti. Yetkililer can kaybı sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini açıkladı.

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: En az 40 ölü Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü. Tankerin devrildikten sonra sızan akıtı toplamak için olay yerine gelen bir çok kişi olduğu ve ölenlerin sayısının bu nedenle arttığı öğrenildi.

Haiti’de deprem sonrası can kaybı 1941’e yükseldi! Haiti açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi.