Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin hem havada hem karada hem de denizlerde askeri gücünü artırmaya yönelik teknolojilere yaptığı yatırımlar dünya basınında da yer alıyor. İngiliz basını AIP özellikli 6 Türk denizaltıya sahip olacak Türkiye’nin bölgedeki hassas dengesinin Türkiye lehine değiştirme olasılığına dikkat çekildi.



Navalnews’te yer alan haberde, "2027'den sonra AIP özellikli altı Reis sınıfı denizaltıya sahip olacak olan Türkiye, İsrail ile birlikte bölgede en fazla AIP denizaltısına sahip olacak. 2030'ların ikinci yarısında, bölgenin hassas dengesinin AIP denizaltıları açısından Türkiye lehine değişmesi muhtemeldir." İfadeleri yer aldı.



SU ALTINDA UZUN SÜRE KALIYOR



Analizde ayrıca AIP özellikli denizaltıların özelliklerinden bahsedildi. AIP özellikli denizaltıların suyun dalga sesinden bile daha sessiz şekilde su altında uzun süre kalması düşman açısından tehdit oluşturuyor.



Montrö Sözleşmesi'ne göre, Karadeniz dışındaki devletlerin Karadeniz’de denizaltı konuşlandıralamayacağına dikkat çekilerek "Sonuç olarak, bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin denizaltı filosu, NATO adına Rus donanmasına karşı koyabilecek tek varlıktır. Dolayısıyla Reis sınıfı denizaltı projesi Karadeniz'deki NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

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