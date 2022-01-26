Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Moskova yönetimini Ukrayna konusunda uyardı. Rusya’nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaları "felaket" olarak nitelendiren Johnson "Kremlin ve Rusya'ya bunun kötü bir adım olacağını açıkça belirtmeliyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin kanlı bir iş olacağını ve bu durumun yeni bir Çeçenistan vakası meydana getireceğini anlamaları çok önemli" dedi. İngiltere, Rusya tehdidine karşı Ukrayna’da bulunan büyükelçilik personelleri ve aile üyelerinin tahliyesini başlatmıştı. Öte yandan Rusya’nın Washington Büyükelçiliğini tahliye ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. ABD basınına konuşan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov "Bu, tamamen yalan. Biz Washington, New York ve Houston'da normal çalışmamıza devam ediyoruz. Büyükelçiliğe Moskova'dan veya Dışişleri Bakanlığından herhangi bir talimat gelmedi. Diplomatik görevlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

8.500 ABD askeri, Rusya'ya karşı teyakkuza geçti ABD, Rusya'nın muhtemel Ukrayna saldırına karşın bölgeye gönderilmek üzere 8.500 askerini acil duruma geçirdi. Askerler, verilecek emir ile Ukrayna sınırına gidecek.

İddialar sonrası ABD’den Rusya’ya sert tepki: Komplolardan derin kaygı duyuyoruz Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz büyüyerek devam ederken İngiltere’den ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev’de Rus yanlısı bir lidere getirmek istediği ifade edilmişti. Ortaya atılan bu iddia ABD’de büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, bu tür komplolardan endişe duyduklarını ve derin kaygılar oluşturduğunu bildirdi.