Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), okulların kapanması yüzünden birçok gencin “temel aritmetik ve okuryazarlık becerilerini” kaybetmesiyle birlikte, Covid-19 salgını sırasında çocukların eğitimine verilen zararın telafi edilmesinin zor olduğunu söyledi. UNICEF Eğitim Başkanı Robert Jenkins “Oldukça basit, çocukların okullaşmasında neredeyse aşılmaz bir kayıp ölçeğine bakıyoruz. Öğrenmedeki aksaklıkların sona ermesi gerekirken sadece okulları yeniden açmak yeterli değil. Öğrencilerin, kaybettikleri eğitimi geri almak için yoğun desteğe ihtiyacı var. Okullar, çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığını, sosyal gelişimini ve beslenmesini yeniden inşa etmek için öğrenme yerlerinin ötesine geçmeli” dedi. UNICEF, çocukların ‘sınıfta olsalardı kazanacakları temel aritmetik ve okuryazarlık becerilerini’ kaybettiklerini iddia etti. Ayrıca yüz yüze eğitim eksikliğinden en çok küçük çocukların etkilendiği belirtildi.

10 yaşındakilerin yüzde 70’i okuma yazma bilmiyor

Düşük ve orta gelirli ülkelerde okuma yazma bilmeyen 10 yaşındakilerin sayısı yüzde 17 artarak yüzde 53’ten yüzde 70’e yükseldi. Hasarın ayrıca evrensel olduğu Etiyopya ve Güney Afrika’dan Brezilya ve Amerika Birleşik Devletlerine kadar çocukları etkilediği düşünülüyor. UNICEF ayrıca pandemi sırasında okulların kapatılmasının çocukların ruh sağlığını etkilediğini belirtti. Pandeminin başlangıcından bu yana çocuklar arasında depresyon oranlarının arttığı kaydedildi.

UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Duamelle, Yemen'de ay başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünü, 33 çocuğun yaralandığını açıkladı.