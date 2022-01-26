Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz’de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” bilgisi verildi.



Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

BELARUS'A SU-35'LER GÖNDERDİ



Rusya’nın askeri tatbikatlarına havada da devam ediyor ve bu kapsamda Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen Su-35’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.



"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

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