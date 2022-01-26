Türkiye Gazetesi

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik ve artan yaptırım riskleri sebebiyle Rus rublesi Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Rus rublesi dolar karşısında bugün yüzde 1,6 değer kaybederek Kasım 2020'den bu yana ilk defa 80 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,5 düşerek Temmuz 2021'den bu yana ilk defa 90’a geriledi. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırladığına yönelik açıklamaların Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Rus rublesini 'dijital ruble' ile güçlendirme planı Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü Çebeskov, “dijital ruble” sayesinde, geleneksel Rus rublesinin uluslararası alandaki rekabet gücünün artırabileceğini söyledi.

Rusya’dan Belarus’a askeri sevkiyat ABD Ukrayna'ya 90 tonluk silah ve mühimmat gönderirken, Rusya'da, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere Belarus’a askeri sevkiyat yaptı.