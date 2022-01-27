Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Rusya ile Batı arasında artan gerginlik devam ederken, eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Rusya’nın Ukrayna üzerinden büyük bir tuzağa çekildiğini söyledi. Son gelişmeleri gazetemize değerlendiren Pekin, Avrasya planının revize edildiğini ve Ukrayna süreci nasıl biterse bitsin bu krizden Rusya’nın zararla çıkacağını söyledi. İsmail Hakkı Pekin “Başta Afganistan olmak üzere bazı bölgelerden ABD’nin ayrılması Rusya’yı çok rahatlattı. Dağıstan, Gürcistan, Kazakistan örneğinde olduğu gibi Moskova bu durumu fırsat olarak gördü. Ancak son Ukrayna hamlesi sonrası ABD ve AB, Avrasya planını revize ediyor. Şu an beklenti Asya-Pasifik’te bir savaş kopacağı yönünde, ancak tehlikeli kapışma Asya’da yaşanacak” dedi.

TOPYEKÛN SAVAŞ HAZIRLIĞI

Rusya’nın deniz ve karadan kuşattığı Ukrayna’da muhtemel saldırı dalgasına karşı topyekûn savaş hazırlığı yapılıyor. Rusya’nın kritik askerî noktalara düzenleyeceği şok bombardımanlar kadar siber saldırı ve hibrit savaş taktiklerine karşı da tedbirler alınıyor. İşgal girişimine karşı hazırlanan savunma stratejisi raporunda 12 ayrı senaryo üzerinden direniş konseptinin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Çıkabilecek savaş sonrası başkent Kiev’in korunması, tüm enerji altyapısının çökmesi, internet ve iletişim bağlarının kopması, şehir, kent ve köylerde sivil direnişin örgütlenmesi, raporda yer alan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yine sağlık, gıda ve her türden lojistik işleyişin sağlanması gerektiği bilgisi yer alıyor.

ŞOK SALDIRI DALGASI

Ukrayna savunma stratejisi uzmanları Andriy Zagorodnyuk, Alina Frolova, Oleksiy Pavliuchyk tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna çevresine yapılan yığınakta tabur taktik grupları, mekanize, tank ve hava indirme birlikleri, topçu birlikleri ve çok namlulu füze sistemlerinin varlığına dikkat çekiliyor. Kapsamlı bir operasyon için askerî şartların oluşturulamadığı, aktif savaş yönetim sisteminin kurulamadığı belirtiliyor. Tatbikat adı altında gönderilen birliklerin Beyaz Rusya’ya nakledilmesi, kara kuvvetleri, donanma ve hava kuvvetlerinin Ukrayna sınırına yakın ve işgal altındaki Kırım’daki askerî eğitim alanlarına konuşlandırılması ve özellikle füze sistemlerinin Ukrayna devlet sınırına 150-300 kilometre uzaklıkta konumlandırılması raporda yer alan diğer hususlar. Tüm bu askerî göstergelere rağmen kritik askerî tesislere yönelik şok hava bombardımanı ve füze saldırı beklentisi yüksek. Bununla birlikte bir hibrit istilasının gerçekleşeceği okullarda, metro sistemlerinde, idari ofislerde ve diğer tesislerde toplu bomba tehditlerinin yaşanacağı kaydediliyor. Rus istihbaratının şekillendireceği saldırılar dezenformasyon ve psikolojik harp kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada büyük handikap eski bir SSCB ülkesi olan Ukrayna ile ilgili tüm şehir, kurum haritaları ve detaylı bilgilerin Moskova’da bulunuyor olması.

KIRIM GİBİ OLMAYACAK

Rusya’dan büyük çaplı bir işgal girişiminin beklenmediği ancak daha küçük ölçekli ve stratejik boyutta saldırı dalgasının iki hafta içerisinde başlayabileceği vurgusu yapılıyor. Ukrayna’da yaşayan gazeteci ve TÜRKSİD Derneği Başkanı İsmet Yüksel, artan Rus tehdidine rağmen halkın moralinin yüksek olduğunu aktardı. Yüksel “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planı kesinlikle 2014 Kırım örneğinden farklı olacak. O dönem başta donanma, istihbarat ve polis olmak üzere birçok kurum Rus tarafına geçerek ülkesine ihanet etmişti. Ukrayna ordusu 2014’ten itibaren bambaşka bir yapılanma içerisine girdi ve halk vatan, millet, devlet anlayışı konusunda çok daha başka bir kıvam kazandı’’ dedi.

Yüksel’e göre Moskova’nın Ukrayna’yı işgal düzeyindeki en büyük rahatsızlığı Putin’in 2013 öncesi tek bir telefonla ülkeyi dizayn etme niteliğini kaybetmiş olması. Bu konuda bir diğer örnek ise eski cumhurbaşkanının ülkeye ihanetten ve Rusya ile iş birliği yapma suçundan vatana ihanetten yargılanması. Kırım Türklerinden İsmet Yüksel, 130 bini aşkın asker ve binlerce zırhlı ile Ukrayna’yı kuşatan Rusya’nın hata yapacağını ve varolan gergin iklimin daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor.

MOSKOVA, GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYOR

Hipersonik füzeli tatbikat

Ukrayna’nın sınır bölgelerine yığınak yapan Rusya, pek çok ülkenin Ukrayna’ya desteğini açıklasa da geri adım atmıyor. Rus ordusu, Ukrayna yakınlarındaki güney Rusya’da ve Moskova’nın ilhak ettiği Kırım’da askerî tatbikatlara başladığını duyurdu. 6 bin askerin ve en az 60 savaş uçağının katıldığı tatbikata destek vermek için 20’den fazla savaş gemisi de Karadeniz’e girdi. Bununla birlikte Rus ordusu, Barents Denizi’nde de yeni bir tatbikata başladı. Ana senaryosu “Kuzey Kutbu’nda Savaş” olan tatbikata, hipersonik füzelerle donatılmış Gorskov firkateyni de dâhil oldu. Tatbikata 30 gemi, denizaltı ve destek gemileri katılıyor.

Rusya'nın güvenlik taleplerine ABD'den cevap: Talep geri çevrildi ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerine Washington yönetiminin yanıtını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığına teslim etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mektupta Rusya'ya Ukrayna'nın kendi müttefiklerini kendi seçebileceğini açıkça belirtirken, Washington Yönetimi'nin Moskova'nın bu yöndeki talebini geri çevirdiği ortaya çıktı.