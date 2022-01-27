Türkiye Gazetesi

Wall Street Journal'in yaptığı analize göre, Omicron kaynaklı can kaybının 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçtiği bildirildi.

Yaklaşık 2 ay önce, Omicron varyantı henüz tespit edilmemişken günlük Covid-19 ölümlerinin bin civarında seyrettiği, son haftaki can kaybının ise Şubat 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte Covid-19 kaynaklı ölümlerin ve hastaneye yatışların, zirveyi gördükten sonra düşüş eğilimine girdiğine değinildi.

Analizde, New York ve California'nın da içinde olduğu ve ülke nüfusunun yüzde 55'ini barındıran 20 eyalette, vakaların, zirveyi gördükten sonra yüzde 20 oranında düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin daha az aşılanmış bazı bölgelerinde ise Omicron kaynaklı ölümlerin tırmanmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Omicron’un alt varyantı BA.2 dünyayı alarma geçirdi: Baskın hale gelebilir Bilim adamları geçtiğimiz gün koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan varyantı Omicron ile ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Omicron'un alt varyantını tespit eden uzmanlar bu varyanta ‘Omicron BA.2’ verdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, bu varyantın henüz Türkiye’de olmadığını ancak ani sıçrama yapabileceğini söyledi.

Omicron vakalarında patlama: Çocuklar servisleri, yaşlılar yoğun bakımları doldurdu Siirt’te Omicron vakalarında artış yaşandı, yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, “Çocuklarda ve yaşlılarda Omicron varyantında hızlı bir artış var. Salgından kurtulmanın tek yolu aşı" dedi.