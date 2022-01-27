Türkiye Gazetesi

Rusya’da bir sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı ülke gündemine oturdu. Sosyal medyayı sallayan görüntüler Rusya’nın Tver kentinde kayıt altına alındı. Bir morgda yaşanan olayda sedye üzerinde üzeri beyaz örtülü bir cesedin canlandığını görüldü.

BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Üzerindeki beyaz örtüyü bir anda kaldıran ve ayağa kalkmaya çalışan adamın vücudunun kaskatı kesildiği ve güçlükle hareket ettiği fark edildi. Ayağa kalkan Rus’un birkaç adım attıktan sonra yürüyemediği ve sedyeden destek almaya başladığı görüldü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Akıllara durgun veren olay sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını iddia etti. Kısa sürede hızla yayılan viral video 4 binden fazla izlenme aldı.

Michy Batshuayi’den hacamat keyfi! Sosyal medyada gündem oldu Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yıldız golcü, lige verilen arada hacamat yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Belçikalı golcü, sosyal medyada viral oldu.