Türkiye Gazetesi

Plastikten yapılmış ürünler günlük hayatımızın her tarafını kaplamışken Norveç’te yapılan araştırmada kiloluları üzecek bir sonuç çıktı. araştırma sonucuna göre plastik ürünlerin şişmanlattığı tespit edildi. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim adamları pet şişeler, mutfak süngerleri ve taraklar gibi her gün sıkça kullanılan 34 farklı plastik ürünü alıp içlerinde hangi kimyasallar bulunduğunu araştırdı.

PLASTİK METABOLİZMAYI ETKİLİYOR

Plastik ürünlerde 55.000'den fazla farklı kimyasal bileşen bulunurken bunların 11’inin insan metabolizmasını etkileyebilecek ve kilo alımına katkıda bulunabilecek özellikte olduğu tespit edildi. Plastikteki kimyasallar zamanla bir şekilde insan vücuduna da sızıyor. Laboratuvar deneylerinde plastik ürünlerden gelen kimyasalların, yağ hücresi gelişimine katkıda bulunduğu belirlendi. Araştırmacılardan Doçent Martin Wagner, “Deneylerimiz, sıradan plastik ürünlerdeki bazı maddelerin, fazla kilolu olma ve obezitenin arkasındaki faktör olduğunu gösteriyor. Bu, şimdiye kadar hafife alınıyordu” dedi.

Japonya’da korkutan araştırma: Omicron plastik yüzeyde 193,5 saat aktif kalıyor Japonya’da Kyoto Bölge Tıp Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Covid-19'un farklı varyantlarında virüsün yüzeylerde kalma sürelerini araştırdı.