Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Almanya, Ukrayna'yı askeri olarak destekliyor. Ukrayna'nın talebi üzerine koruyucu kask tedarik ediyoruz. Öncelikle yerine getirmekte olduğumuz özel talep buydu." dedi.
Ülkesinin Ukrayna politikası hakkındaki eleştirilere de değinen Baerbock, şunları kaydetti:
"Bazıları artık silahların acilen teslim edilmesini talep ediyor. Zor durumlarda, eylemleriniz konusunda özeleştiri yapmalısınız. Hızlıca bir basın açıklaması yazılabiliyor ama dış politika rotanızı 180 derece döndürmek tam bir farkındalıkla yapılmalı. Diplomatik yolların tekrar kapanmasının önüne geçilmelidir. Ukrayna'yı ekonomik ve finansal olarak güçlendirmemiz gerekiyor çünkü 21. yüzyılda insanlar sadece toplarla tehdit edilmiyor."
Almanya’nın ilginç yardım teklifine Ukrayna’dan sert tepki: Yastık mı gönderecekler? Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken ABD ve Rusya cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya’nın işgalin gölgesindeki Ukrayna için mecliste teklife sunduğu 5 bin askeri kask gönderme talebi ise tepkilere neden oldu. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, sert bir açıklama yaparak "Bu teklif bir şaka mı? Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastık mı?" dedi. Aynı zamanda Klitschko, Almanya’yı işgale karşı sesiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle 'ihanet etmekle' suçluyor.
Salgının Almanya'ya maliyeti 350 milyar avro oldu Son 2 yılda küresel çapta sosyal hayatı ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisine maliyetinin 350 milyar avro olduğu bildirildi.