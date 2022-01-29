Türkiye Gazetesi

Dünya gündeminden düşmeyen Rusya-Ukrayna gerginliğine dair ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden, Pittsburgh kentine ziyaret düzenledi ve Washington DC'ye dönüşte basın mensuplarına Ukrayna-Rusya sınırındaki kriz hakkında konuştu.

'ABD ASKERLERİNİ YAKINDA GÖNDERECEĞİM'

Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

8 BİN 500 ASKER TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby,geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini duyurmuştu.