Türkiye Gazetesi

Avustralya'ya özgü bir hayvan olan koalaların popülasyonunu korumak ve desteklemek için Avustralya hükümeti harekete geçti. Başbakan Scott Morrison’ın ofisinden yapılan açıklamada, koalalar için 4 yıl içinde yaklaşık 35 milyon dolar hibe edileceği belirtildi.

Morrison, "Koalalar, hem burada hem de dünyada Avustralya'nın en sevilen ve en çok tanınan hayvanlarından biri. Onları gelecek nesiller için korumaya kararlıyız" derken, koalalar için ayrılan fonun, 'koala habitatını eski haline getirmek, popülasyonları hakkındaki anlayışı geliştirmek, koalaların tedavisi ve bakımı konusundaki eğitimi desteklemek ve sağlık sonuçlarına yönelik araştırmaları güçlendirmek' için kullanılacağını söyledi.



Nadir görülen beyaz koala yavrusu, 2017 yılında Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde heyecana neden olmuştu

2018'DEN BU YANA YÜZDE 30'U YOK OLDU

Avustralya Koala Vakfı'nın Eylül 2021'de yaptığı açıklamaya göre; 2018'den bu yana ülkedeki koalaların yaklaşık yüzde 30'u orman yangını, kuraklık ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle yok oldu.

Koalalar, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri listeleyen Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ndeki 'savunmasız' kategorisinde yer alıyor.