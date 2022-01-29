Türkiye Gazetesi

Romanya’da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde tutulan bir ayı, doğaya salınarak özgürlüğüne kavuşturulmak istendi. Ormana salınan ayı, ormana koşmak yerine olduğu yerde dönmeye başladı. Yetkililer ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

ZİNCİRİ VAR SANIYOR

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan uzmanlar, ayının doğaya koşmak yerine kendi etrafında dönmesinin sebebi, 20 yıl zincire bağlı kalmasından kaynaklandığını söyledi. Ayının özgürlük kavramını bilmemesi nedeniyle zinciri varmış gibi döndüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından gündem olurken, birçok kullanıcı video hakkında binlerce yorum paylaştı.