Türkiye Gazetesi

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, alt versiyon, Hasselt kentindeki Jessa Hastanesi laboratuvarında ilk defa tespit edildi.

POTANSİYEL ETKİLERİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hasselt Üniversiteside enfeksiyon uzmanı Dr. Peter Messiaen, versiyonla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığını, ne yönde gelişeceği ve potansiyel etkilerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Tom Wenseleers, 18 Ocak'ta Omicron'un bir alt versiyonunun Belçika'da fark edilmeksizin dolaştığını, alt versiyonun Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğini belirtmişti.

HİNDİSTAN'DAN GELMİŞ OLABİLİR

Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini ifade etmiş ve muhtemelen Hindistan'dan geldiğini ve Danimarka'da da mevcut olduğunu bildirmişti.

Omicron varyantı, Avrupa'da ilk kez Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.

Halihazırda Belçika'da vakaların yüzde 98'ini Omicron oluşturuyor.

Omicron ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor Koronavirüsün dünya genelinde yayılan en baskın varyantı haline gelen Omicron'un vücuttan 5 ile 7 gün arasında temizlendiği öğrenildi.

Omicron’un alt varyantı BA.2 dünyayı alarma geçirdi: Baskın hale gelebilir Bilim adamları geçtiğimiz gün koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan varyantı Omicron ile ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Omicron'un alt varyantını tespit eden uzmanlar bu varyanta ‘Omicron BA.2’ verdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, bu varyantın henüz Türkiye’de olmadığını ancak ani sıçrama yapabileceğini söyledi.