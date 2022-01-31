Türkiye Gazetesi

Türkiye Balkanlardaki yürüttüğü diplomasi ile Yunanistan’ı tedirgin etmiş durumda. Aşırı sağcı olarak bilinen Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Velopulos açıklamalarında, Yunanistan’ın 200 Rafaelesi olsa bile Bayraktar’larla baş edemeyeceğini belirtti.

“TÜRKLER ETRAFIMIZI SARDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlar’daki adımlarına dikkat çeken Yunan vekil, "Türkler etrafımızı sardı Kapsabalis Bey. Kuşatıldık. Kimse anlayamıyor mu? Hala son 'Türk yiyici' Bay Dendias'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor Kapsabalis Bey. Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafaele alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim, diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafaelesi var ve Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var. Sonra diyelim ki onları Egeye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek.” açıklamasında bulundu.

“TÜRKLERİN SİHA’LARINI VURMAMIZ ŞART”

Türkiye’nin SİHA’larının vurulmasının şart olduğunu söyleyen Yunan vekil, “Ayrıca şunu da söylemek isterim ki bir ara Ege üzerinde Türklerin SİHA'larını düşürmemiz gerekiyor. Türk SİHA'larının Ege üzerinde uçmasına izin veremeyiz. Savaş uçaklarını vurmak işin içinde insan hayatı olduğu için zor ama İHA dediğiniz şey sadece makine. Bu yüzden Türklerin Ege'deki provokasyonlarını bitirmek için SİHA'larını vurmamız şart.” ifadelerini kullandı.