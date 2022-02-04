Türkiye Gazetesi

Ghost Robotics tarafından gelişitirilen Ghost Vision 60 olarak adlandırılan robot köpekler sınırda oluşabilecek tehlikelere karşı güvenliği sağlayacak.

Üzerinde herhangi bir silah sistemi bulunmayan robot köpeklerin insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi alanlarda sınır güvenliğini sağlamak için yararlanılması planlanıyor.



Tek şarjla 3 saatte 12 km’den fazla yol kat edebilen Ghost Vision 60 robot köpekler 76 cm boyunda ve 32 kg ağırlığa sahip ve engebeli arazilerde ilerleyebiliyor. Henüz test aşamasında ve başarılı olduğu bildirilen robotların ne zaman kullanılacağı bilinmiyor.