Türkiye Gazetesi

ABD’nin yüksek güvenlikli bölgelerinden biri olan Pentagon bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) binasının bulunduğu bölgeye giren tavuk güvenlikleri harekete geçirdi. Tavuğun güvenlikli bölgede gezindiğini gören ekipler, bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağırarak tavuğun yakalanmasını istedi.

‘ŞAKA YAPMIYORUZ’

Hayvanı bölgeden alan AWLA ekipleri, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. “Bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanılan açıklamada, tavuğa yeni bir yuva aranacağı belirtildi.

“Henny Penny” adı verilen tavuğun nereden geldiği ve Pentagon'a nasıl girdiği bilinmiyor.

ÜNLÜ PROGRAMDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Bakanlığın binasının bulunduğu bölgeye giren tavuğun fotoğrafı sosyal medyada da hızla yayıldı. “Henny Penny” adı verilen tavuk, kısa sürede ülke gündemine oturdu ve sunucu Jimmy Fallon'ın “The Tonight Show” programına damgasını vurdu. Fallon, programında tavuk hakkında şarkı söyledi.

NEREDE BULUNDUĞU AÇIKLANMIYOR

Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) sözcüsü Chelsea Jones, tavuğun görüldüğü yerin bilgisini paylaşmayarak şu şekilde konuştu:

"Tam olarak nerede bulunduğunu açıklamamıza izin verilmiyor. Sadece bir güvenlik kontrol noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.