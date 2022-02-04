Türkiye Gazetesi

Avusturya'da çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu. Çok sayıda ekip kayıp şahsı aramaya başladı. Tirol Kontrol Merkezinden basına yapılan açıklamada, bölgede 13 noktaya çığ düştüğü ifade edildi. Spiss’de düşen çığ sonucunda 4 kişinin öldüğü kayıp bir kişinin ise ekipler tarafından arandığı kaydedildi.

Çığ felaketinde ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği belirtilen açıklamada, bölgede çok farklı noktalarda çığ düşmesi nedeniyle Avusturya ve İsviçreli ekiplerin hem havadan hem de karadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Erciyes'te çığ düştü, BM üyesi diplomat öldü Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü. 3 turist korku dolu anlara şahit olurken 1'i karlar altında kaldı. Son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine aranan şahsın cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomat olduğu öğrenildi.