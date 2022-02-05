Türkiye Gazetesi

Türkiye’de olduğu gibi kış mevsimi dünyanın birçok noktasında etkisini sert bir şekilde etkiliyor ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Bu kez haber Türkiye'nin Doğu bölgesinden değil dünyanın öbür ucu ABD'nin California eyaletinden.

ABD’de bir çift California eyaletinin kuzeyindeki bir dağ evine giderek burada kar tatili yapmak istediler. Ancak etkisini uzun süre sürdüren yoğun kar yağışı hem yolları kapattı hem de çifti dağ evinde mahsur bıraktı.

Yetkililer, söz konusu dağ evininin konumunu ve kurtarılan çiftin kimliklerini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

2 AY MAHSUR KALDILAR

6 Aralık’tan bu yana gittikleri dağ evinde mahsur kalan çift, California Otoyol Devriyesi ekiplerinin düzenlediği hava operasyonu ile yaklaşık 2 ay sonra kurtarıldı.

HELİKOPTERLİ OPERASYONLA KURTARILDILAR

Yetkililer, mahsur kalan çiftin malzemelerinin tükenmeye başlaması üzerine Sierra County Şerif Ofisi’nden yardım istediğini belirterek, California Otoyol Devriyesi’ne bağlı Valley Division Hava Operasyonları biriminin helikopterle çifti ve köpeklerini mahsur kaldıkları dağ evinden kurtardığını açıkladı.

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