Türkiye Gazetesi

Kraliçe II. Elizabeth kendisinden sonra yerine geçecek ismi açıkladı. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

Kraliçe II. Elizabeth ölümünden sonra Prens Charles’ın tahta geçmesini istediğini ve gelini, Camilla’nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini açıkça ifade etti. Kraliçe Elizabeth, "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum." dedi.