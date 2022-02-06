Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi ve buna bağlı olarak enerji kullanımındaki artış depolardaki doğal gazın daha çok kullanılmasına neden oldu. "Gas Infrastructure Europe" verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2021'de Avrupa'daki doğal gaz depolarında yaklaşık 60 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 52 olarak kaydedildi.

Bu yılın yine ocak ayında depoların doluluk oranı ise yüzde 37,5 olurken bu miktar 18 milyar metreküp azalarak 42 milyar metreküpe düştü.

EN FAZLA DOĞAL GAZI İTALYA BULUNDURUYOR

Avrupa'da deposunda en fazla doğal gaz bulunan ülke 10 milyar metreküple (yüzde 47) İtalya 8,7 milyar metreküple (yüzde 35) Almanya ikinci, 4,4 milyar metreküple (yüzde 33) Fransa ise üçüncü sırada.

BİRLEŞİK KRALLIK ZİRVEDE

Doğal gaz depolarının doluluk oranı açısından ise 200 milyon metreküple depolarının yüzde 80'i dolu olan Portekiz ve 750 milyon metreküple depolarının yüzde 75'i dolu olan Birleşik Krallık başı çekti.

RUSYA'NIN YAPTIRIMLARI ENDİŞE VERİYOR

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade ediyor. Avrupa ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında savaş çıkması durumunda, Avrupa gazının yüzde 40'ını tedarik eden Rusya'nın uygulanacak yaptırımlara vanaları kapatmakla karşılık vermesinden endişe ediyor.

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksikliğinin söz konusu olmayıdığını açıklayarak, gaz arzının sorunsuz devam ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez: Doğal gaz kısa sürede ısınma yardımı kapsamına alınacak Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor Rus yatırımcılar, Afganistan'da petrol ve doğal gaz alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.