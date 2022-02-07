Türkiye Gazetesi

Daily Star gazetesi, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre tahtta devrin muhtemelen bir sene içinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Gazete, ülkede çok gizli bir toplantı yapıldığını ve askeri ve güvenlikle ilgili yetkililere Charles’ın taç giyme merasimini planlamaları emrinin verildiğini bildirdi.



Kraliçesi Elizabeth’in, yakında tahtı bırakacağı ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceği konuşuluyor.

Gazeteye göre yüksek rütbeli subaylardan oluşan küçük bir grup, Charles’ın tahta çıkmasıyla ilgili “çalışma planı” hazırlıyor. Taç giyme töreni için “hassas” planlamaların devam ettiğini söyleyen üst düzey askeri bir kaynak, “Saray tarafından onaylanması gerekecek bir askeri plan hazırlıyoruz.

Görevimiz, tören sunumu yapmak ve hangi tarihte olursa olsun hazır olduğumuzu göstermek. Planlama konusunda polisle de irtibat kuracağız. Taç giyme tarihine Saray ve Kraliçe’nin ofisi karar verecek” dedi.



İngiltere'de son kral George VI idi. 70 yıl önce ölümüyle kızı Elizabeth 25 yaşında Kraliçe oldu.



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