Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırladı. İki lider arasında yaklaşık 5 saat süren Ukrayna toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

NATO, BİZE DERS VERMEYE KALKIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında ilk sözü alan lider olurken yine hedefinde batılı ülkeler ve NATO vardı. Rus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlanması ve tatbikatlar yapmasını eleştiren batılı ülkelere ve NATO'ya sert tepki gösteren Putin, "Askeri altyapılarını sınırlarımıza kadar yaklaştıran NATO ve üye devletler, silahlı kuvvetlerimizi nereye ve nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarındaki eylemleri "Ukrayna'ya karşı Rus tehdidi" olarak sunuluyor" dedi.

NATO'ya üye ülkelerin Ukrayna'ya yaptıkları silah sevkiyatını eleştiren Putin, "NATO üyesi ülkeler tarafından modern silahların sevkiyatına devam ediliyor ve Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli ölçüde mali kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Elbette bu konuları cumhurbaşkanıyla 6 saate yakın bir süre konuştuk" ifadelerini kullandı. Putin birçok kez dile getirdiği NATO'nun kendilerini düşman olarak gördüğü sözlerini yineleyerek, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak görülüyor" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'NIN KIRIM'I ASKERİ YOLLA GERİ ALMASINA İZİN VERMEYCEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Kırım'ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, "Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım'ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu'nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?" dedi.

Kırım konusunda Batı'ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, "Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?" sözlerini kullanarak, "Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak" şeklinde konuştu.

POROŞENKO'YA KAPI AÇTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky'den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko'un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı. Poroşenko'nun, Moskova yanlısı iktidarı devirerek yönetimi ele geçirdiğini hatırlatan ve şimdi kendisinin aynı duruma düştüğünü ima eden Putin, "Onun Minsk anlaşmalarını imzaladığı ima edilerek ihanetle suçlanıyor. Evet anlaşmaları imzaladı. Ne olmuş? Bütün ülke ve güvenlik konseyi bunu kabul etti. Poroşenko'ya insani nedenlerden dolayı siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız. Ben şaka yapmıyorum. Gerçekten politikasını sevdiğimiz veya beğendiğiniz için değil, insani nedenlerden dolayı" diye konuştu.

Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini görüşmek için Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede Putin’in tavırları dikkat çekti.

Putin ve Zelenskiy Türkiye’de bir araya gelebilir: Kremlin’den görüşme sinyali Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanının herkesle görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.